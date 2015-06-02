بحث تطبيق برنامج مانشستر لطب الأسنان بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور سعيد عبد الهادى مدير برنامج المنصورة مانشستر بكلية الطب، عقب عودته من لندن للاطلاع على نتائج زيارته لجامعة مانشستر بإنجلترا.

وناقش الدكتور عبد الهادى، خلال الزيارة، رسالة دكتوراه بجامعة مانشستر بلندن بصفته ممتحنا خارجيا لباحث سعودى الجنسية يدرس بجامعة مانشستر بإنجلترا، وتتعلق الرسالة بالفيروسات المسببة لسرطان عنق الرحم، وأشرف على الرسالة البروفيسور اين هامسون، المشرف الرئيسى، والبروفيسور لين هامسون المشرف الثانى، والمناقش الداخلى بروفيسور شانت كومار.

كما قام بعقد لقاء مع إدارة كلية الطب بجامعة مانشستر لمناقشة تجديد الاتفاقية والتعديلات التى أدخلت على منهج التدريس لبرنامج المنصورة مانشستر الطبى، والذى يتم تطبيقه فى جامعة المنصورة منذ عشر سنوات للتعليم الطبى.

وقام بعقد لقاء مع عميد كلية طب الأسنان لبحث تطبيق برنامج مانشستر لطب الأسنان بجامعة المنصورة بنفس القواعد التى تم على أساسها إنشاء برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى.

كما ناقش مع إدارة الدراسات العليا بجامعة مانشستر مشروع إنشاء توأمة وتعاون علمى بين جامعة المنصورة وجامعة مانشستر، وتم الاتفاق على استمرار المباحثات للوصول إلى الصيغة النهائية التى تسمح بإجراء توأمة كاملة بين الجامعتين فى التعليم الطبى والبحث العلمى.