تكريم رموز الحركة الفنية بالإسماعيلية فى عيد الإعلاميين

قال الفنان محمد النادي رئيس مجلس إدارة نادي الفنون التشكيلية بالإسماعيلية إنه تم تكريم عدد من رموز الحركة الفنية على مستوى جمهورية مصر العربية بمهرجان الأتيليه بشارع المعز، وتم تكريم الفنان محمد ربيع والفنان محمد النادى والفنانة منى الصياد من الإسماعيلية مع نخبة من الفنانين الرواد مثل مصطفى الرزاز وحمدي عبد الله ومحمد إسحاق وغيرهم.

جاء ذلك فى إطار احتفاليات عيد الإعلاميين والتى تمت برعاية وزارات الآثار والثقافة والشباب واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأشار النادى إلى انه تم وضع الاسماعيلية ضمن برنامج الاحتفالية بالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية والمنصورة لما تشهده هذه المحافظات من نشاط ملحوظ فى الحركة التشكيلية وخاصة الاسماعيلية التى أصبحت على الخريطة الفنية بجدارة وتم تنظيم العديد من الفعاليات بها مثل صالون 6×6 السنوي ومهرجان الإبداع وشارك فى هذه الفعاليات كثير من فناني المحافظات وبعض الفنانين العرب.