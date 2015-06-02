فى أكبر تجمع لأطباء القلب.. انعقاد مؤتمر "كارديو ألكس" بالإسكندرية

يعقد قسم القلب بجامعة الإسكندرية اليوم مؤتمره الصيفى الـ15 Cardio Alex15 بمكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد صبحى، والدكتور مصطفى نوار، والدكتور محمود حسنين، والدكتور طارق الزواوى، أساتذة أمراض القلب بطب الإسكندرية، والذى يعقد فى الفترة من 2 : 5 يونيو الجارى.

وقال الدكتور مصطفى نوار، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ورئيس مجموعة العمل فى كهروفوسيولوجيا القلب ومنظماته فى مصر، إن المؤتمر شارك فيه 5500 طبيب من مختلف الجامعات المصرية والدول الأجنبية والعربية فى أكبر تجمع لأطباء القلب من مصر والعالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فى كافة فروع وتخصصات أمراض القلب.

وذكر نوار أن المؤتمر يقام بالتعاون مع الجمعية الأمريكية والجمعية الأوروبية والجمعية الأفريقية للقلب وجمعية أمريكا اللاتينية لارتفاع ضغط الدم والجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم وجامعة جلاكسو البريطانية ومستشفى كليفلاند بالإمارات العربية المتحدة وأطباء من روما وفرنسا، موضحًا أنه سيتم إجراء حالات قسطرة قلبية يقوم بها الخبراء الأجانب ويتم نقلها بالبث الحى على الهواء مباشرة إلى قاعات المؤتمر من خلال مستشفى مركز القلب الدولى والمستشفى الجامعى بالإسكندرية ومستشفى دار الفؤاد ومستشفى وادى النيل بالقاهرة وأنه سيتم عقد 170 جلسة علمية خلال انعقاد المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤتمر يشمل محاضرات وورش عمل وندوات فى كافة فروع تخصص القلب مثل الحالات الإكلينيكية والقسطرة التشخيصية والعلاجية وعيوب القلب الخلقية والعلاج باستخدام العقاقير الطبية وكهروفوسيولوجيا القلب ومنظماته والفحص بالموجات الصوتية والفحص بالنظائر المشعة والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى للقلب وعلاج أمراض الدم ومضاعفاته وضغط الدم ومضاعفاته وكذلك علاج حالات ضعف عضلة القلب سواء بالعلاج الدوائى أو بالأجهزة التى تمكن من زيادة كفاءة عضلة القلب، كما يشمل على تخصص جراحة القلب والشرايين وتقديم كل ما هو جديد عنها.

جدير بالذكر أنه سيعقد مؤتمر صحفى مساء اليوم على هامش المؤتمر العلمى للإعلان عن أهم ما سيتم عرضه خلال المؤتمر.