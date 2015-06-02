برامج المقالب تستقر على «الطائرات» لخداع المشاهير في شهر رمضان

تقرير – محمد سويلم

أصبحت البرامج الساخرة جزءًا من طقوس المصريين فى رمضان ، حيث لجأت القنوات التليفزيونية هذا العام للطيران لخداع نجوم الفن في برامج المقالب، بعد أن أصبحت أحد مظاهر الشهر الكريم، فلم يعد الشهر يخلو من برامج المقالب ، وعلى مدى السنوات الماضية نجحت برامح المقالب في جذب أعداد كبيرة من المتابعين، لدرجة أن الغالبية العظمى من المصريين باتت تربط الشهر الكريم ببرامج المقالب.

> وبدأ الصراع مبكرًا بين برامج «المقالب» التي يستعد عدد من الفنانين لتقديمها خلال شهر رمضان المقبل، خاصة أن الأفكار أصبحت متقاربة في الشكل والمضمون لأغلب هذه البرامج، وكان المشترك بين هذه البرامج هو «الطائرة» حيث إن فكرة المقلب تدور فى طائرة مع اختلاف النجوم ومقدمى هذه البرامج .

وكالعادة جاءت البداية مع نجم تلك البرامج رامز جلال الذي احترف اللعبة وتمرس بحرفية عالية على تنفيذ مقالبه التي تتنوع ضحاياها ما بين ممثلين ومطربين وملحنين وشعراء ورياضيين.

> ورامز يستعد حاليًا لتجربته الجديدة التي اختار لها اسم ” رامز واكل الجو” والتي سيكمل بها خماسيته ” رامز قلب الأسد، رامز توت عنخ أمون، رامز ثعلب الصحراء، ورامز قرش البحر” ومن المقرر أن تتولى مجموعة قنوات “إم بي س مصر” إنتاج البرنامج بعد نجاحها في “رامز قرش البحر” الذي تكلف إنتاجه نحو 30 مليون جنيه.

> وتتدور فكرة البرنامج حول مذيعة تدعو الضيف لتسجيل حلقة البرنامج داخل طائرة وفجاة يعلن القائد عن وجود عطل سيتسبب في هبوط اضطراري، وبعد فترة وجيزة يفقط السيطرة على الطائرة وتدق اجراس الطواريء، ويضطر وقتها الضيف للقفز من الطائرة بالباراشوت، وكانت النجمة العالمية باريس هيلتون أحد ضحايا البرنامج هى وسليمان عيد ومصطفى كامل.

كما أعلنت قناة الحياة مؤخرًا عن برنامج المقالب الذى ستعرضه خلال الشهر الكريم، حيث يخوض الفنان هانى رمزى لأول مرة تجربة تقديم برامج المقالب من خلال برنامج «هبوط اضطرارى» تدور فكرة البرنامج حول دعوة يتم توجيهها إلى الفنانين لتصوير برنامج فى قبرص ويتم توجيه هذه الدعوة من جانب المسؤولين فى قناة mtv اللبنانية التى ستذيع البرنامج بالاشترك مع قناة الحياة، ويتم إبلاغ الضيف أن السفر إلى قبرص سيكون من خلال أحد مطارات بيروت، وفى المطار يلتقى هانى رمزى بضيوفه قبل الصعود للطائرة ويقنعهم بأنه حصل على دعوة مماثلة للظهور معهم بنفس البرنامج، وبعد تحليق الطائرة يبدأ الملقب حيث تتعرض الطائرة لبعض المشكلات الفنية والمطبات الهوائية ويظن الضيف أنها على وشك السقوط فى البحر، واستعان هانى رمزى بفريق عمل فرنسى لتنفيذ هذا المقلب، وكانت الفنانة ميس حمدان نشرت صورة على صفحتها على الفيس بوك تجمعها بهانى رمزى، وأكدت أنها كانت أحد ضحاياه.

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ومن بين تلك البرامج على خريطة رمضان المقبل، برنامج “المصري أبو دم خفيف” الذي يقدمه الفنان الكوميدي رضا حامد، والذي بدأ مؤخرا تصوير حلقات الجزء الثاني منه، ومن المقرر أن تكون قناة “القاهرة والناس” هي المنتجة له ولبرنامج “في الميكروباص” حيث تنوي القناة خوض السباق الرمضاني المقبل ببرنامجي مقالب دفعة واحدة.

ويدخل ايضا لاعب الكرة المعتزل إبراهيم سعيد لأول مرة دائرة برامج المقالب بعنوان “المشاغب”، والذى من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات الفضائية التى جار الاتفاق معها حاليا ولا يعتمد البرامج على مقلب محدد، حيث هناك العديد من الأفكار التى يتم تدبيرها فى البرنامج كثيرة فهناك حوالى 20 فكرة مختلفة، وكل منها يتناسب مع الضيف أو ضحية المقلب.

وأن علاقة إبراهيم سعيد بالنجوم ساهمت كثيرا فى موافقتهم على الظهور بالبرنامج، حيث تم تصوير الحلقات فى منزله حتى لا يدرك الضيف أنه يقع ضحية مقلب ما، وأن كل منهم له طريقة خاصة فى الإقناع، فبعضهم تم إقناعه بأنه سيظهر فى فيلم من بطولة إبراهيم سعيد، ثم تحدث مواقف تضع الضيف فى ورطة كبيرة.

> وفكرة البرنامج تعود إلى شهد عبدالله زوجة إبراهيم سعيد التى اقترحت الفكرة على المنتج خالد على ورحب بها بشدة، خصوصا أنه لا يتوقع أحد أن يقدم إبراهيم سعيد برنامج مقالب، حيث أوضح خالد على أن هذه المرة الأولى له أيضا فى إنتاج برامج المقالب، لكنه يمتلك خبرة كبيرة فيها حيث سبق أن شارك كمنتج منفذ لعدد من البرامج المشابهة ومنها برنامج “الجاسوس” .

كما كشفت قناة النهارعن التفاصيل المبدئية لأخطر برامج المقالب على الإطلاق في رمضان 2015، وهو برنامج “التجربة الخفية” الذي يتعرض فيه النجوم للسقوط من ارتفاع شاهق وبشكل حقيقي قبل أن ينجو النجم من خطر محقق عند تدخل الخبراء.

البرنامج تم تصويره في احدى الدول الأوروبية التي تشهد مغامرات من هذا النوع وبالإستعانة بفريق محترف على أعلى مستوى، وفيما يظن النجم – الضحية أن المغامرة هي فقط النزول بسرعة من أعلى إلى أسفل يكمن الخطر الحقيقي فيما يحدث في المسافة بين السماء والأرض.

والبرنامج تقديم شادي ألفونس وخالد منصور ويجمع ما بين الرعب والخوف من السقوط أرضا والتعليقات الكوميدية التي اشتهر بها النجمين الشابين .

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