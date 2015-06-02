صحيفة برتغالية تؤكد: ريال مدريد يرغب في استعادة كاسيميرو

(إفي): أكدت الصحافة البرتغالية الصادرة اليوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد قد عقد العزم على الاحتفاظ بلاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي أعير قبل الموسم الحالي إلى بورتو، منوهة بأنه سيكون عليه سداد 7.5 ملايين يورو من أجل ذلك.

وقالت صحيفة (أو جوجو) على صدر صفحتها الرئيسية إن النادي الملكي "يرفض بيع" البرازيلي (23 عاما)، بعد تألقه هذا الموسم في صفوف (التنانين).

ووفقا للصحيفة فإن المدير الفني المقبل لريال مدريد -تؤكد مصادر عديدة أنه الإسباني رافائيل بينيتث سيقيم مدى حاجة الفريق إلى اللاعب، لكن النادي تلقى عروضا كثيرة لضمه، وهو ما يجعل عودته مؤكدة إلى العاصمة الإسبانية.

ونقل بورتو إلى إدارة الميرينجي في 28 مايو الماضي نيته باللجوء إلى خيار الشراء الذي كان يتمتع به بحق كاسيميرو.

وأكد متحدث باسم (التنانين) حينها لوكالة (إفي) أن اتفاق الإعارة الذي تم التوصل إليه صيف 2014 تضمن بندا يسمح للفريق البرتغالي بالتعاقد مع كاسيميرو نهائيا، مقابل قيمة رفض الكشف عنها.

وعلى هذا النحو، بمجرد أن قرر بورتو اللجوء إلى خيار الشراء، لم يعد يبقى أمام ريال مدريد سوى دفع قيمة للنادي البرتغالي من أجل الاحتفاظ بلاعبه.

وبحسب (أو جوجو) قد يلجأ بورتو في حالة عدم تمكنه من الإبقاء على كاسيميرو، إلى التعاقد

مع دانيلو بيريرا لاعب وسط ماريتيمو، الذي تم استدعاؤه الأسبوع الماضي إلى صفوف منتخب البرتغال للمرة الأولى.