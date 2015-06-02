إنيستا يجري مرانا خاصا على هامش تدريبات البرسا

(إفي): أجرى لاعب الوسط أندريس إنيستا مرانا خاصا على هامش تدريبات فريقه برشلونة، الأولى في استعداداته لخوض نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم السبت المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي.

وكان إنيستا قد تعرض لإصابة في نهائي كأس الملك السبت الماضي أمام أتليتك بلباو، وتحديدا في أول دقائق من الشوط الثاني عندما شعر بآلام في ربلة الساق اليمنى لذا تم استبداله بشابي هرنانديز.

وبعد يوم من الراحة خضع إنيستا أمس لفحص طبي لم يتم الكشف عن نتائجه بشكل رسمي،

ولكن تردد أن اللاعب يعاني من حمل عضلي زائد.

ويستوجب هذا النوع من الإصابات فترة راحة تصل إلى سبعة أيام، ولكن يتوقع أن يكثف اللاعب جهوده للحاق بنهائي التشامبيونز ليج السبت المقبل.

وشارك في المران المفتوح للبرسا اليوم كافة لاعبي الفريق الأول بجانب منير الحدادي من الفريق الرديف.