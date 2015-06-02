قرر مغنى الراب الأمريكى الجنسية السنغالى الأصل “أكون ” وقف مشاريعه الفنية مؤقتا ،للتفرغ لمشروعه الخيرى لتوفير الطاقة الشمسية لسكان المناطق الريفية في أفريقيا.
> ويأتى قرار “أكون” بعد عام من إنشاء مؤسسته الخيرية “إضاءة أفريقيا” في عام 2014،إلى جانب الأكاديمية المتخصصة التى أسسها فى مالى ، لتوفير كوادر قادرة على توفير الكهرباء بإستغلال الطاقة الشمسية،والتى يحتا جها حوالى 600 مليون نسمة بالمجتمعات الريفية في جميع أنحاء أفريقيا.
مغنى الراب «أكون»يقيم مشروعا خيريا لتوفير الكهرباء بالقرى الإفريقية
قرر مغنى الراب الأمريكى الجنسية السنغالى الأصل “أكون ” وقف مشاريعه الفنية مؤقتا ،للتفرغ لمشروعه الخيرى لتوفير الطاقة الشمسية لسكان المناطق الريفية في أفريقيا.