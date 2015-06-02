مغنى الراب «أكون»يقيم مشروعا خيريا لتوفير الكهرباء بالقرى الإفريقية

قرر مغنى الراب الأمريكى الجنسية السنغالى الأصل “أكون ” وقف مشاريعه الفنية مؤقتا ،للتفرغ لمشروعه الخيرى لتوفير الطاقة الشمسية لسكان المناطق الريفية في أفريقيا.

> ويأتى قرار “أكون” بعد عام من إنشاء مؤسسته الخيرية “إضاءة أفريقيا” في عام 2014،إلى جانب الأكاديمية المتخصصة التى أسسها فى مالى ، لتوفير كوادر قادرة على توفير الكهرباء بإستغلال الطاقة الشمسية،والتى يحتا جها حوالى 600 مليون نسمة بالمجتمعات الريفية في جميع أنحاء أفريقيا.