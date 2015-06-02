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غداً.. ثانى جلسات محاكمة "المستريح" أمام المحكمة الاقتصادية

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غداً.. ثانى جلسات محاكمة "المستريح" أمام المحكمة الاقتصادية غداً.. ثانى جلسات محاكمة "المستريح" أمام المحكمة الاقتصادية
تنظر، غدًا الأربعاء، الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عيسى، ثانى جلسات محاكمة "أحمد المستريح"، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية.

ذكرت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، فى القضية المقيدة برقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، أن رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد – المستريح – صاحب مجموعة شركات بيراميدز انترناشيونال، ارتكب جرائم النصب على المواطنين، وتوظيف الأموال بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات، أن "المستريح" قام فى الفترة من بداية عام 2011 حتى شهر مارس الماضى، بتلقى أموال من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم النقد والتهريب، أن "المستريح" تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها بدون تمييز نظير فوائد مالية بنسب متفاوتة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه امتنع عن رد أموال المواطنين بعد انقطاعه عن سداد نسبة الفائدة الربحية المتفق عليها.

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مصر 365