القبض على 4 متورطين فى مشاجرة بسبب خلافات مالية ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على 4 مواطنين لتورطهم فى المشاجرة التى اندلعت فجر اليوم الثلاثاء بحى بولاق الدكرور، بسبب خلافات على شراكة أحد المحلات التجارية، واستخدم خلالها الطرفان عبوات المولوتوف الحارقة.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عصام العمارى، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بنشوب مشاجرة بين مواطنين، بسبب خلافات على أحد المحلات التجارية، تبادل خلالها الطرفان التراشق بزجاجات المولوتوف ما أدى لاحتراق المحل.

وعلى الفور انتقل العميد عمرو حسن، نائب مأمور قسم بولاق، وتم السيطرة على الأوضاع، وضبط 4 أشخاص من الطرفين المتورطين فى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة المختصة.