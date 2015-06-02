السفارة الهولندية تفتتح أول معمل لحل مشاكل تربية الدواجن بطنطا

افتتحت السفارة الهولندية بالقاهرة، المعمل الهولندى للدواجن بمدينة طنطا، وهو الفرع الأول في مصر والشرق الأوسط للمعمل المركزي للدواجن بهولندا.

أكد الدكتور أحمد زغلول مدير المعمل الهولندي فرع مصر، أن المعمل يعد أحد أهم معامل تشخيص أمراض الدواجن فى أوربا والعالم، ويعمل على مواجهة الفيروسات والأمراض الوبائية المتنوعة و تحت رعاية السفارة الهولندية بالقاهرة.

وتم اختيارمدينة طنطا باعتبارها مركز لوسط الدلتا معقل تربية الدواجن، لتقديم خدمة مميزة للمربين وكذلك كبري الشركات التي تقوم بعمل تحاليلها بالخارج فضلا عن خدمة المعمل للدول العربية المجاورة التي كانت تتعامل مع المعمل الرئيسي بهولندا.

ويتميز المعمل الهولندي بمصر بقدرته علي العمل طوال 24 ساعة، على مدار أيام الأسبوع ويسعي للعمل بشكل متكامل في تشخيص الأمراض، والمتابعة الدورية للمزارع، وتحاليل للأعلاف ، وتحاليل كيميائية للمياه ومتابعة المزارع بداية من الكتكوت والعمالة والأدوية وانتهاء بتشخيص الأمراض.

>