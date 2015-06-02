إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى بهتيم للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة

أكد الدكتور أحمد عطا مدير مستشفى بهتيم للجراحات المتخصصة أنه تم إجراء أول عملية قلب للأطفال بمستشفى التأمين الصحى بهتيم للجراحات التخصصية بشبرا الخيمة.

وأضاف فى تصريح له اليوم أن المستشفى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لإجراء العديد من الجراحات المتخصصة، موضحا أن المستشفى تم افتتاحها من عدة سنوات تم خلالها إجراء العديد من العمليات الدقيقة للعيون، مشيرا إلى أن الطفلة ريماس هشام خلف – من مواليد الإسماعيلية - هى أول طفلة يتم لها إجراء عملية القلب بالمستشفى بواسطة فريق مكون من الأستاذ الدكتور حسن مفتاح – أستاذ جراحة قلب الأطفال بجمعة عين شمس والأستاذ الدكتور محمود زلط – استشارى جراحة قلب الأطفال بمستشفى أطفال مصر والأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحمن – أستاذ التخديرو الرعاية المركزة بجامعة عين شمس والاستاذ الدكتور أحمد الشاعر أستاذ التخديرو الرعاية المركزة بجامعة عين شمس.

وأكد "عطا" أن هناك فريق معاون لاجراء اول عملية قلب بالقليوبية وكان على راس الفريق الدكتور حسام عوض - مدرس جراحة قلب الأطفال بجامعة قناة السويس والدكتوره سماح حسن أبو طالب - مدرس م التخدير و الرعاية المركزة بجامعة عين شمس.

وقال مدير المستشفى بعد اجراء العملية حضر الدكتور سمير ثابت – وكيل الوزارة و مدير عام فرع القليوبية وللاطمئنان على سير العملية الجراحية الأولى لجراحات قلب الأطفال بالمستشفى و فرع القليوبية والرعاية الطبية المقدمة لها و سير العمل بالرعاية المركزة والتقى بفريق الاستشاريين الذين قاموا باجراء الجراحة و أثنى عليهم و هنأهم على نجاح العملية .

ومن جانبهم أثنوا أهل الطفلة على الخدمة المقدمة لهم بالمستشفى و حسن معاملة الفريق الطبي و بارك لفريق العمل لأهل الطفلة على نجاح العملية و تمنىوا للطفلة تمام الشفاء .