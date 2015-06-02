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معرض للصناعات اليدوية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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معرض للصناعات اليدوية بنقابة المهندسين بالإسكندرية معرض للصناعات اليدوية بنقابة المهندسين بالإسكندرية
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، معرضاً للصناعات اليدوية الصغيرة والمتناهية الصغر، بنادى المهندسين بسابا باشا، واشتمل المعرض على العديد من الصناعات اليدوية المختلفة، التى تحمل الطابع المصرى الأصيل والمتميزة بالدقة العالية والجودة.

وشارك فى المعرض جمعية مرضى السرطان والتى تقوم بتدريب الأطفال على بعض الصناعات اليدوية البسيطة وكيفية الاستفادة من الأشياء القديمة وإعادة استغلالها فى صناعات أخرى.

وقال هادر ميتو، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن المعرض شمل منتجات مصنوعة من الخامات البسيطة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ولتشجيع الصناعات اليدوية فى ، باعتبارها موازى لاقتصاد الدولة، والذى نهضت عليه العديد من الدول.

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مصر 365

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