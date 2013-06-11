آمال ماهر تسجل تتر "الداعية" الجمعة في استوديو عمر خيرت

كتب : نجلاء أبو النجا الثلاثاء 11-06-2013 22:32

تبدأ المطربة آمال ماهر الجمعة المقبل تسجيل تتر مسلسل "الداعية"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتسجل ماهر التتر داخل استوديو الموسيقار عمر خيرت ملحن التتر، الذي كتب كلماته الدكتور مدحت العدل. وتجري حاليا عدة جلسات مع العدل والموسيقار عمر خيرت، لعمل بروفات مبدئية قبل التسجيل النهائي للتتر.

ومن جهة أخرى، ينتهي الممثل هاني سلامة غدا من تصوير كافة مشاهده بالمسلسل داخل استوديو "أحمس"، ثم تنتقل أسرة العمل لتصوير المشاهد المتبقية بعدة أماكن بالقاهرة، بينها مكتب في المهندسين، وفي مدينة الإنتاج الإعلامي، وساقية الصاوي، وشوارع مصر الجديدة.

"الداعية" عمل درامي اجتماعي، يحكي قصة حياة داعية يتعرض لما قد يتعرض له كل إنسان، حتى في الحب، ولا يعتبر مسلسلا دينيا بالمعنى الحرفي، وهو من بطولة هاني سلامة وبسمة وأحمد فهمي وصفاء الطوخي وأحمد راتب وريهام عبدالغفور ورحمة حسن وعلياء عساف، وتأليف الدكتور مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب، ومن إخراج محمد العدل.