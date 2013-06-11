أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

آمال ماهر تسجل تتر "الداعية" الجمعة في استوديو عمر خيرت

Google+ Print
آمال ماهر تسجل تتر "الداعية" الجمعة في استوديو عمر خيرت آمال ماهر تسجل تتر "الداعية" الجمعة في استوديو عمر خيرت

كتب : نجلاء أبو النجا الثلاثاء 11-06-2013 22:32

تبدأ المطربة آمال ماهر الجمعة المقبل تسجيل تتر مسلسل "الداعية"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتسجل ماهر التتر داخل استوديو الموسيقار عمر خيرت ملحن التتر، الذي كتب كلماته الدكتور مدحت العدل. وتجري حاليا عدة جلسات مع العدل والموسيقار عمر خيرت، لعمل بروفات مبدئية قبل التسجيل النهائي للتتر.

ومن جهة أخرى، ينتهي الممثل هاني سلامة غدا من تصوير كافة مشاهده بالمسلسل داخل استوديو "أحمس"، ثم تنتقل أسرة العمل لتصوير المشاهد المتبقية بعدة أماكن بالقاهرة، بينها مكتب في المهندسين، وفي مدينة الإنتاج الإعلامي، وساقية الصاوي، وشوارع الجديدة.

"الداعية" عمل درامي اجتماعي، يحكي قصة حياة داعية يتعرض لما قد يتعرض له كل إنسان، حتى في الحب، ولا يعتبر مسلسلا دينيا بالمعنى الحرفي، وهو من بطولة هاني سلامة وبسمة وأحمد فهمي وصفاء الطوخي وأحمد راتب وريهام عبدالغفور ورحمة حسن وعلياء عساف، وتأليف الدكتور مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب، ومن إخراج محمد العدل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر