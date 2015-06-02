مصدر مسؤول بالأهلي يؤكد الحصول على توقيع هداف الاتحاد.. وفي الجول يكشف تفاصيل العقد

أكدت مصادر داخل إدارة النادي الأهلي الحصول على توقيع محمد حمدي زكي هداف الاتحاد السكندري، لخمسة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.

حمدي صاحب الـ23 عاما قائد الاتحاد يتألق مع فريقه هذا الموسم، وسجل 11 هدفا في الدوري وصنع 4 آخرين.

وقال مصدر داخل إدارة النادي الأهلي لـFilGoal.com: "أنهينا الاتفاق مع حمدي، بعدما تأكدنا من أن تعاقده ينتهي هذا الموسم".

وتابع "التعاقد مع حمدي سيمتد لخمسة مواسم".

ويعتمد الأهلي على تأكيدات بأن عقد اللاعب مع الاتحاد ينتهي هذا الموسم بسبب مشكلة في توثيق عقد اللاعب في اتحاد الكرة، فيما يصر النادي السكندري على أن العقد موثق وساري حتى نهاية الموسم المقبل.

وجدد عز حسين نائب رئيس الاتحاد السكندري في تصريحاته اليوم الثلاثاء، على تمسك ناديه بالعقد الساري حتى الموسم المقبل مع اللاعب. ( اقرأ تصريحاته )

تفاصيل تعاقد الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد حمدي زكي على الانتقال للنادي الأحمر لخمسة مواسم مقبلة، معتمدا على أن عقد اللاعب مع الاتحاد ينتهي هذا الموسم.

وحصل اللاعب على 400 ألف جنيه من الأهلي كمقدم تعاقد.

ويحصل محمد حمدي على مليون و600 ألف جنيه في موسم الأول مع الأهلي، ويزيد هذا الرقم بمعدل 100 ألف جنيه سنويا في المواسم الثلاثة الأولى.

ثم يحصل المهاجم الملقب بـ"جدو الصغير" على مليوني جنيه في الموسم الرابع، ومليونين و250 ألف جنيه في الموسم الأخير في التعاقد.

كما وقع حمدي على عقد إعلانات مع النادي الأحمر.

وصرح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "حمدي وقع بالفعل على عقود تربطه بالأهلي، وحصل على 400 ألف جنيه كمقدم تعاقد".

وتابع "الأهلي أقدم على هذه الخطوة بعدما تأكد من أن اللاعب ينتهي تعاقده هذا الموسم، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يخسر علاقته الجيدة بالاتحاد".

وواصل مضيفا "لن يستطيع الأهلي دفع مقابل مادي لضم حمدي لأن ذلك غير قانوني، ولكنه سيسهل للاتحاد شراء أو إعارة أي من لاعبيه الراحلين بنهاية الموسم".