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لو بتعانى من هذه الأعراض.. إذن أنت مصاب بالشرخ الشرج

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لو بتعانى من هذه الأعراض.. إذن أنت مصاب بالشرخ الشرج لو بتعانى من هذه الأعراض.. إذن أنت مصاب بالشرخ الشرج
أعراض كثيرة تختلط على البعض، تخص المنطقة الشرجية، فكثيرا ما تختلط أعراض الشرخ الشرجى مع بعض الأعراض المرضية الأخرى لدى البعض، ومنها البواسير، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الجزم بما أصابهم، ولذا يوضح الدكتور ماهر حامد أخصائى أمراض المسالك البولية، أنه لابد من ذكر الأعراض المحددة للإصابة بالشرخ، والذى يصاب به الكثيرون دون علم منهم.

وأوضح ماهر أن أعراض الإصابة بالشرخ واضحة وجلية، ويعانى المريض بها من إزعاج شديد عند التبرز، أو فى الأوقات اليومية العادية، وتحتاج لتدخل سريع والعرض على مختص، كى يمكنه علاج الشرخ فى أى مرحلة وصل إليها.

ومن أهم أعراض الإصابة بالشرخ كما يوضحها أخصائى المسالك البولية :

- حدوث شروخ جلدية والتهابات فى الشرج وهو ما يجعله سببا فى الألم مبرحة ومستمرة يعانى منها المريض.
>- نزول قطرات من الدماء وهو عرض غير متوفر فى جميع الحالات، ويحدث عند "الحذق" والتبرز أيضا فى حالات كثيرة
>- عدم الراحة فى الجلوس، والشعور الدائم والمتصل بألم فى فتحة الشرج.
>- المرور بنوبات من صعوبة البراز وقساوته شديدة ويخلف شروخا فى الشرج.

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مصر 365