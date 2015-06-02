قبول إشكال نائب مأمور مركز ساقلتة على حكم حبسه 3 سنوات باقتحام النيابة

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، قبول الإشكال المقدم من نائب مأمور مركز ساقلتة على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل، فى قضية اقتحام مقر نيابة ساقلتة بالاشتراك مع آخرين، كما قررت وقف تنفيذ العقوبة لحين البت فى قرار محكمة النقض بعد اتهامه بالتعدى بالسب والشتم على أعضاء النيابة.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح الدين حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر عام 2013، عندما حدثت أزمة بين أعضاء نيابة مركز ساقلتة وقوة الشرطة بالمركز، بسبب صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات مركز الشرطة، باعتبارهم المتسببين فى عدم أخذ أقوال مصابين بحادث تصادم سيارة مملوكة لعضو نيابة بمركز نجع حمادى، وخروج المصابين من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم فى المحضر.

واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلتة القوة الأمنية من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور باقتحام مقر النيابة، اعتراضًا على القرار وتعطيل العمل داخله، ثم تعدوا على مدير النيابة باسم أبو المعالى بالسب، وكذلك أعضاء النيابة، وتم حجزهم داخل النيابة وتهديدهم بالأسلحة النارية.