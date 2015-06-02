العثور على عبوة هيكيلية معلقة بمحول كهرباء فى منشأة القناطر

أثار الاشتباه فى جسم غريب معلق بمحول كهرباء بمنطقة نكلة دائرة قسم منشأة القناطر الذعر بين المواطنين، تحسبا لكونها عبوة متفجرة، وتم إبلاغ غرفة الحماية المدنية بالجيزة، والتى دفعت بخبراء المفرقعات إلى المكان للتحقق من صحه البلاغ.

وكان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جسم غريب بمحول كهرباء بمنشأة القناطر.

وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وبصحبتهم الأجهزة الكشفية والكلاب البوليسية، وبفحص البلاغ تبين العثور على عبوة هيكلية عبارة عن 8 مواسير بلاستيكية ملفوفة بشريط لاصق "لحام" موصلين بتايمر وخالية من أى مواد متفجرة، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى شىء آخر.