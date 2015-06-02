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حبس طبيب نفسى أسبوعا لممارسته المهنة بدون ترخيص فى مركز علاج إدمان بالمقطم

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حبس طبيب نفسى أسبوعا لممارسته المهنة بدون ترخيص فى مركز علاج إدمان بالمقطم حبس طبيب نفسى أسبوعا لممارسته المهنة بدون ترخيص فى مركز علاج إدمان بالمقطم
قضت دائرة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى ،اليوم الثلاثاء، بمعاقبة طبيب نفسى بمركز علاج الإدمان بالمقطم، لاتهامه بممارسة مهنة بدون ترخيص، بالحبس أسبوعا وكفالة 500 جنيه.

كان مأمور قسم شرطة المقطم العميد طارق محفوظ، تلقى إخطارًا بوفاة "علاء. أ" داخل مركز لعلاج الإدمان بالمقطم، فيما فر جميع النزلاء من المركز هربا من التعذيب الذى يتعرضون له على أيدى مشرفى المركز.

انتقل فريق من المباحث إلى المركز، وتبين أنه غير مرخص ويشرف عليه مدمنون متعافون، فألقوا القبض على الطبيب النفسى، وأمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المقطم، بنقل الجثمان إلى المشرحة واتهم والده - 61 عاما على المعاش- مركز علاج الإدمان، بالتسبب فى وفاته من خلال إعطائه جرعة زائدة من المخدرات، مضيفا بأنه أحضر ابنه منذ أيام لتلقى العلاج مقابل مبلغ كبير.

وباستجوابه اعترف الطبيب النفسى أمام النيابة، بأنه يمارس المهنة بدون ترخيص، وهدفه تأهيل مرضى الإدمان للعودة لمواصلة الحياة.

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مصر 365