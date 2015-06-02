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تأجيل محاكمة مسئول بـ"تعليم المطرية" لاتهامه بالإساءة للوزير

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تأجيل محاكمة مسئول بـ"تعليم المطرية" لاتهامه بالإساءة للوزير تأجيل محاكمة مسئول بـ"تعليم المطرية" لاتهامه بالإساءة للوزير
قررت المحكمة التأديبية، تأجيل محاكمة مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية، بتهمة الإساءة لوزير التربية والتعليم السابق فى إحدى الفضائيات، بأن وجه إليه أسئلة عن مصير أموال التغذية الخاصة بالطلاب، لجلسة 26 يوليو المقبل للإطلاع.

وذكر أمر الإحالة الصادر من النيابة الإدارية، أن محمد عبد الكريم محمد زهران، مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأدلى بتصريحات تخص أعمال وظيفته دون التصريح له كتابة من الرئيس المختص، وأفشى أمور اطلع عليها بحكم وظيفته.

وقالت النيابة الإدارية، إن "زهران" ظهر فى حلقة تليفزيونية على قناة التحرير بتاريخ 16 سبتمبر الماضى فى برنامج "بصراحة"، دون الحصول على إذن من جهة عمله، وتحدث بطريقة غير لائقة مع وزير التربية والتعليم آنذاك فى ذات الحلقة عبر الهاتف.

وبحسب نص أمر الإحالة الصادر فى القضية المقيدة برقم 616 لـسنة 2014 نيابة التعليم، قال المتهم - محمد زهران - أثناء الحلقة التليفزيونية موجهًا حديثة لوزير التربية والتعليم: "فين فلوس التغذية يا معالى الوزير، وراحوا فين 8 مليارات يافندم والـ240 مليون دولار اللى خدتهم من الأمم المتحدة".

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، بتاريخ 3 ديسمبر الماضى طالب بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها محمد زهران خلال الحلقة التليفزيونية، وانتهت جهات التحقيق لإحالته للمحاكمة التأديبية.

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مصر 365