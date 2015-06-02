إحصائية فلسطينية:1000 مستوطن إسرائيلى اقتحموا "الأقصى" فى مايو الماضى

أظهرت إحصائية فلسطينية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة نشرت اليوم الثلاثاء، أن 1128 مستوطنا و208 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الشهر الماضى.

وذكرت الإحصائية، التى أعدها المركز الإعلامى لشؤون القدس والأقصى "كيوبرس"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطنا فلسطينيا و15 مواطنة فلسطينية من داخل المسجد الأقصى، فضلا عن إصدارها 32 أمر إبعاد والاعتداء 34 مرة على المصلين والحراس فى المسجد.

وأفادت الإحصائية بأن فترات الإبعاد عن المسجد الأقصى تتراوح بين أسبوع وثلاثة شهور، كما ارتفع عدد استدعاءات مخابرات الاحتلال لمواطنى القدس المحتلة للتحقيق معهم وتسليمهم أوامر إبعاد عن المسجد.

وتتذرع قوات الاحتلال لتبرير الاعتقالات وأوامر الإبعاد بدواع أمنية، تصب فى خانة "تهديد سلامة الجمهور ومنع الوصول إلى أماكن مقدسة" فى إشارة إلى اقتحامات المستوطنين اليومية فى المسجد الأقصى.

وبحسب الإحصائية، فإن من أبرز انتهاكات اقتحام المسجد الأقصى كان اعتداء مستوطنين على حراس المسجد فى 19 من الشهر الماضى عقبه عراك بالأيدى بين الطرفين وحماية قوات الاحتلال للمستوطنين رغم كونهم المعتدين.

وبحضور ضباط كبار لدى قوات الاحتلال فى لواء القدس المحتلة أُفتتح رسميا فى 19 من الشهر الماضى مخفر لشرطة الاحتلال مكان "الخلوة الجنبلاطية" فى فناء قبة الصخرة الشمالي، بعد أن أحرقه شبان فى ليلة القدر العام الماضى عقب منعهم من دخول المسجد.

كما تم افتتاح مركزين آخرين: أحدهما فى منطقة البراق، والأخر ضمن وقف آل "دجاني" فى القدس القديمة.

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