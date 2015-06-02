وزير التربية والتعليم:1500 لجنة لامتحانات الثانوية العامة وتداول أسئلة الامتحان بعد بدايته لا يعتبر تسريباً

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية، أن امتحانات الثانوية العامة ستجرى في 1500 لجنة، وموعد تواجد الطلاب في لجان الامتحانات سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.

> وأضاف “الرافعي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الاثنين، أنه لم يطلع على أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وأن المسئول عن عن امتحان كل مادة لجنة برئاسة مستشار المادة ، مشيراً إلى أن المركز القومي للامتحانات هو من يضع تصور الورقة الامتحانية والامتحان لا يعرض عليه.

> وعن الغش في الامتانات، قال “الرافعي”، أن تداول أسئلة الامتحان بعد دخوله اللجنة لا يعتبر تسريباً ولكنه غش الكتروني، وأنه إذا دخل طالب اللجدنة ومعه هاتف محمول سيتم إلغاء امتحان المادة له حتى لو كان الهاتف مغلقاً.

> وأوضح، أنه كان هناك مقترح باستخدام أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة داخل اللجان ، إلا أن وزارة الاتصالات رفضت ذلك لاعتباره غير قانوني، إلا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمكافحة الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير عنصر نسائي في كل لجنة لتفتيش الطالبات ذاتياً.. بالإضافة للكشف على وجه المنقبات

> وبشأن مسابقة الـ30 ألف معلم، قال “الرافعي”، أن الفائزون في المسابقة سيستلمون عملهم بداية الموسم الدراسي المقبل، موضحاً أن رواتبهم ستتراوح بين 1500 و200 جنيه.