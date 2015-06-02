وزارة السياحة تدرس مقترحات غرفة المنشآت السياحية‎

فى إطار التعاون المستمر بين وزارة السياحة والقطاع السياحى الخاص يقوم قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة بدراسة الطلبات الخاصة بغرفة المنشآت السياحية ؛ وذلك بهدف الارتقاء بأداء المنشآت السياحية وضمان جودة الخدمة التى تقدمها.

جدير بالذكر أن وزير السياحة خالد رامى كان قد عقد اجتماع مع السيد محمد أمين سبلة، رئيس إدارة غرفة المنشآت السياحية وذلك بحضور السيد عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية والسيد عادل المصرى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، حيث تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات والمقترحات التى أوضحتها الغرفة.

وقد كان من أهم هذه الموضوعات ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالتفتيش الصحى على المحال السياحية؛ وتنظيم ساعات العمل الخاصة بالمحال لتستمر على مدار الـ 24 ساعة.

كما تمت مناقشة تطبيق نظام الشباك الواحد بالوزارة حيث أكد السيد عبد الفتاح العاصى أنه جارى حاليا الإعداد لدليل استرشادى يتضمن كافة المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص سياحى بحيث يتسلمه المستثمر ويتقدم للقطاع بكافة المستندات الواردة به ويقوم القطاع بإنهاء كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ثم يتم إبلاغ المستثمر تليفونيا للحضور لتسلم الترخيص؛ حيث يأتى ذلك فى ضوء تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين والحد من ظاهرة الروتين الحكومى.