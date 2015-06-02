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مشاركة مصر في البطولة الدولية الثامنة للاسكواش في جواتيمالا

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مشاركة مصر في البطولة الدولية الثامنة للاسكواش في جواتيمالا مشاركة مصر في البطولة الدولية الثامنة للاسكواش في جواتيمالا

جانب من المشاركة

شاركت في البطولة الدولية الثامنة للاسكواش في نادي SPORTA في جواتيمالا، حيث ضم الفريق المصري كل من: عمر مسعد (مصنف 9 على العالم)، ومروان الشوربجي (مصنف 13)، ومحمد أبو الغار (مصنف 36)، ومحمد رضا (مصنف 70)، حيث فاز بالمركز الأول في البطولة اللاعب عمر مسعد في المباراة النهائية التي لعبها ضد اللاعب المكسيكي Cesar Salazar.

وقد حرصت السفارة المصرية بجواتيمالا على حضور المباريات التي شارك فيها اللاعبون المصريون، بالإضافة لحفل الختام الذي تم فيه تكريم الفائز المصري عمر مسعد بالبطولة. جدير بالذكر، أن منظمي البطولة قد أشادوا بأداء اللاعبين المصريين وسلوكهم المتميز طوال فترة البطولة مما انعكس في إعرابهم عن تطلعهم للمشاركة المصرية في ذات البطولة العام القادم وترحيبهم بحضور أعضاء السفارة.

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