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سفير مصر في بلجراد تفتتح الجناح المصري في يوم أفريقيا

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سفير مصر في بلجراد تفتتح الجناح المصري في يوم أفريقيا سفير مصر في بلجراد تفتتح الجناح المصري في يوم أفريقيا

السفيرة منحة باخوم

افتتحت السفيرة منحة باخوم، سفير في بلجراد، برفقة وزير الداخلية الصربي الجناح المصري الذي شاركت به السفارة في الاحتفال بيوم أفريقيا، حيث أقيم الاحتفال في حديقة المتحف الأفريقي ببلجراد وشاركت فيه بالإضافة إلى مصر كل من أنجولا، نيجيريا، غينيا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، تونس، المغرب، وليبيا. ضم الجناح مجموعة متنوعة من المأكولات والحلويات المصرية التي حازت على إعجاب كافة الحاضرين ، حيث أشاد جميع الحضور بجمال تنظيم الجناح المصري.
> وقامت باخوم ومعها بعض السفراء الأفارقة بالمرور على بقية الأجنحة الأفريقية الأخرى التي ضمت مأكولات ومنتجات يدوية عكست ثقافة كل دولة وتقاليدها وموسيقاها وهو ما كان محل تقدير من جانب الوزير ومختلف الحضور.
> تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاحتفال إذاعة مقتطفات من الأغاني والموسيقى التي تعبر عن ثقافة كل دولة أفريقية وحضارتها. وقد أذاعت السفارة هذا العام مقتطفات من الأغاني الوطنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

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