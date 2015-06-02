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آسيويان يختطفان خادمة من الطريق العام ويغتصبانها

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آسيويان يختطفان خادمة من الطريق العام ويغتصبانها آسيويان يختطفان خادمة من الطريق العام ويغتصبانها

نظرت الهيئة القضائية في محكمة جنايات دبي في قضية اتهام آسيوييْن عاطليْن عن العمل، باختطاف خادمة، وصديقها من الشارع العام، واستخدام الإكراه في اغتصابها، بعد الادعاء بأنهما من رجال التحريات.

وبينت أوراق النيابة أن المتهمين خطفا بالحيلة، وبانتحال صفة رجال التحريات، المجني عليهما، وذلك بأن استوقفاهما أمام إحدى الحدائق العامة، وأرغماهما على ركوب مركبتهما، بغرض سرقتهما واغتصاب المجني عليها.

كما جاء أن المتهمين استخدما الإكراه في مواقعة الخادمة بأن استغلا فرصة الاختلاء بها داخل المركبة بعد إنزال صديقها منها وهدداها بتحويلها إلى مركز الشرطة اذا لم تسمح لهما بممارسة الفاحشة معها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة سرقة أموال ومنقولات كانت بحوزة المجني عليهما وهي 660 درهما وهاتفا جوالا وكاميرا تصوير، إضافة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه.
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