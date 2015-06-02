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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن "كُولّه" فى باب الشعرية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن "كُولّه" فى باب الشعرية الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن "كُولّه" فى باب الشعرية
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب فى مخزن "كوله" مواد سريعة الاشتعال بباب الشريعة بدون وقوع أى إصابات.

انتقل اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى المكان وبصحبتهم 6 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق بعد معاناة لوجود المخزن بداخل حارة ضيقة، مما دفع القوات لتوصيل 10 خراطيم مياه بحجم كبيرة، وتم السيطرة عليه بدون معرفة أسبابه، وتم منع خطر امتداد النيران للعقارات السكنية المجاورة.

تم انتداب المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران.

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مصر 365