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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بورشة أحذية فى الموسكى

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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بورشة أحذية فى الموسكى 6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بورشة أحذية فى الموسكى
شب، منذ قليل، حريق فى ورشة أحذية أسفل عقار سكنى بالموسكى بدون معرفة أسباب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق.

كان اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى ورشة أحذية بالموسكى.

انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء عمليات إخماد النيران، وتمت السيطرة عليه، وتم منع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر، التى نجمت عن الحريق.

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مصر 365