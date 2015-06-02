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محافظ الوادى الجديد يكرم الطلاب الأيتام المتفوقين

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قام اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين الأيتام بمرحلتى الشهادة الابتدائية والإعدادية بمقر مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية الاجتماعية بالمديرية، وبحضور صلاح محمد صلاح، وكيل الوزارة، حيث قام محافظ الإقليم بمنح شهادة تقدير ومكافأة مالية قيمتها 1000 جنيه لكل طالب تقديرًا لاجتهادهم رغم ظروفهم الصعبة .

حضر التكريم أحمد السيد، مدير إدارة العلاقات العامة بالتربية والتعليم، وفايزة أحمد حسين، مدير مرحلة، وناهد يونس عبد العزيز، وكيل قسم التربية الاجتماعية، حيث تم تكريم المتفوقين من المرحلة الإعدادية وهم نوران عاطف أبو غزيل، مدرسة صلاح الدين الإعدادية، وعبد الرحمن ياسر على الطاهر مدرسة صلاح الدين الإعدادية. ومن المرحلة الثانوية تم تكريم عمرو عبد الوهاب حسين مدرسة الثانوية بنين، وحسين سعيد حسين مدرسة الخارجة الثانوية بنين.

محافظ الوادى الجديد يكرم احد الطلاب الايتام المتفوقين -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الوادى الجديد يكرم احد الطلاب الايتام المتفوقين

محافظ الوادى الجديد ومدير التعليم برفقة الطالبة المتفوقة -اليوم السابع -6 -2015
>

محافظ الوادى الجديد ومدير التعليم برفقة الطالبة المتفوقة

جانب من تكريم احد الطلاب المتفوقين -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من تكريم احد الطلاب المتفوقين

عشماوى فى لفتة انسانية يكرم الطلاب الايتام المتفوقين -اليوم السابع -6 -2015
>

عشماوى فى لفتة انسانية يكرم الطلاب الايتام المتفوقين

احد الطلاب المتفوقين يشكر المحافظ على تكريمه ودعمه -اليوم السابع -6 -2015
>

احد الطلاب المتفوقين يشكر المحافظ على تكريمه ودعمه

محافظ الوادى الجديد يسلم احد الطلاب شهادة التقدير والمكافأم المالية -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ الوادى الجديد يسلم احد الطلاب شهادة التقدير والمكافأم المالية


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