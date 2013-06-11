بالصور| القرموطي يوزع "دباديب" على الهواء ساخرا من "طفل" مجلس الشورى

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 11-06-2013 21:07

بطريقته الساخرة، علَّق الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامج "مانشيت" الذي يقدمه على قناة ontv، على حضور طفل عمره عشرة أعوام إلى قاعة اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، وهو يقرأ إحدى الصحف.

وأحضر القرموطي بعض العرائس و"الدباديب" على الهواء كنوع من تسلية الأطفال بدلا من الحلوى، وقال ساخرا: "واحد يجيب ابنه وأفسَّحه في مجلس الشورى"، مضيفا أن الصحفيين يدخلون إلى المجلس بصعوبة بالغة، ومتسائلا: "لمَّا إنت مش جاد في المناقشة، بتروح ليه؟"، مشددا على أن هذه المناقشة كانت غاية في الأهمية.

وأضاف ساخرا: "هذه العرائس سنرسلها إلى مجلس الشورى لتوفير الجهد"، مقترحا عمل "حضانة" ملحقة بالمجلس حتى يلهو بها الأطفال.

يذكر أن هذه لم تكن المرى الأولى، حيث التقطت كاميرا "الوطن" في مايو الماضي صورة طفل في آخر صف بقاعة اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، وهو يلهو بجهاز "آي باد" أثناء نقاش اللجنة لميزانية وزارة الداخلية.