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إعلان تليفزيوني لمحمد هنيدي ينتهك حرمة موت علاء ولي الدين وشقيقه يرد

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إعلان تليفزيوني لمحمد هنيدي ينتهك حرمة موت علاء ولي الدين وشقيقه يرد إعلان تليفزيوني لمحمد هنيدي ينتهك حرمة موت علاء ولي الدين وشقيقه يرد

الثلاثاء 02-06-2015 15:00

قرّرت أسرة الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين مقاضاة القائمين على إعلان مشروب غازي، لاستغلالهم لعلاء في هذا الإعلان حيث ظهر بشخصيته في فيلم "الناظر" وهو يحتضن محمد هنيدي المشارك في الإعلان ويقول له هنيدي باكياً "وحشتنا يا علاء".

وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، قال معتز ولي الدين شقيق علاء إنه فوجىء بمكالمة هاتفية من هنيدي يقول له فيها ممازحاً إنه قام بتصوير إعلان مع علاء، وعندما تحدثا معا في التفاصيل فوجىء هنيدي نفسه أن الشركة صاحبة المنتج لم تبلغ أسرة علاء بالإعلان، وقد رفضت الشركة الاعتراف بحق أسرة علاء أدبياً وليس مادياً، إذ أنها أكدت أنها اشترت حقوق فيلم "الناظر" الذي قام علاء ببطولته وبثّت مشهداً منه.

وأضاف معتز أن خطوة اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة الشركة ستكون مع نزول الإعلان أول يوم في شهر رمضان، موضحاً أنه اكتفى بتوجيه إنذارات قانونية للشركة يحذرهم فيها من بث هذا الإعلان، وتمنى أن تقوم الشركة بحذف مشاهد علاء دون الدخول في دهاليز القضاء.
الشركة ظنت في البداية أنّ معتز يريد مبلغاً مادياً فعرضت عليه مبلغ 50 ألف جنيه، رفضها مؤكداً أنّ كل ما يريده هو عدم انتهاك حرمة شقيقه الذي توفي منذ 12 عاما.

 

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سيدتي