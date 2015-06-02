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ياسر المصري: مسلسل "العهد" سيكون من الأكثر مشاهدة في رمضان

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ياسر المصري: مسلسل "العهد" سيكون من الأكثر مشاهدة في رمضان ياسر المصري: مسلسل "العهد" سيكون من الأكثر مشاهدة في رمضان

الثلاثاء 02-06-2015 15:20

دمشق-أروى الباشا

يطلّ النّجم الأردني ياسر المصري خلال شهر رمضان المقبل في مسلسل "العهد"، حيث يشارك بأوّل 13 حلقة من العمل وتجمعه مشاهد مع كندة علوش وآسر ياسين، ومجموعة من النجوم في هذا العمل المصري العربي الضّخم.
وقال المصري في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، أجسّد في العمل دور "مشعل" وهو الأب الروحاني لبطل العمل، شخصيتي في العهد تلبّستني تماماً، الشّخصيّة مكتوبة بشكل جميل جدّاً، والتّجربة كانت مميّزة مع كاتب محترف مثل محمد أمين راضي، فهو سيناريست من الطراز العريق يعرف كيف يخيط هذا الثوب من السيناريو والحوار، فكيف إذا كانت مهمّة الإخراج من نصيب مخرج متميّز مثل خالد المرعي".
وأضاف المصري "أجزم أن مسلسل "العهد" سيكون في الصّفوف الأولى في المشاهدة خلال شهر رمضان المبارك، هناك جهد كبير مبذول فيه وفنّانين محترفين، وقصص مشوّقة".
يشارك في بطولة العمل مجموعة من نجوم العالم العربي مثل غادة عادل، آسر ياسين، كندة علوش، أروى جودة، رضا، سلوى خطابا، ومن الإمارات ميساء مغربي، في حين سيتحدّث جميع الفنانين العرب المشاركين في المسلسل باللهجة المصريّة، وسيظهرون بأزياء تاريخيّة قديمة.
مسلسل "العهد" يخوض في عوالم الغيبيّات والسحر، ولا تدور أحداثه في إطار زماني ومكاني محدّد، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي في ثالث تعاون بينهما بعد "نيران صديقة"، و"السبع وصايا".

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سيدتي

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