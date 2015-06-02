بالفيديو: خطوبة إيغي أزاليا بطريقة رومنسية

اختار لاعب الـNBA الشهير Nick Young حفل عيد ميلاده الـ30 كي يركع على قدميه ويطلب يد حبيبته النجمة الشهيرة Iggy Azalea.

وقدّم لاعب كرة السلة لحبيبته البالغة من العمر 24 عاماً خاتماً ثمنه 500 ألف دولار من عيار 10.43 قيراط .

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر Nick وهو يسأل Iggy:"هل تقبلين الزواج مني؟"، فردّت بنعم بدون تردد.

يذكر أن علاقة Iggy Azalea و Nick Young بدأت في أيلول/ سبتمبر عام 2013، كما أكد مصدر مقرب منهما أن الزفاف سيكون قريباً إنما بشكل مفاجئ.