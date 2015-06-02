أسرة عبد الحليم حافظ تكذّب زبيدة ثروت: لم يكن مغرماً بك

القاهرة:مروة عبد الفضيل

شنّ محمد شبانة نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هجوما لاذعاً على الفنانة المعتزلة زبيدة ثروت، بعدما صرحت مؤخراً أن عبد الحليم تقدم لخطوبتها ولكن والدها رفض طلبه.

وقال شبانه في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه يستغرب من تصريحات زبيدة غير المفهومة، وتساءل "كيف أن والدها قد يرفض حليم لأنه مطرب أليست هي ممثلة وفي المجال الفني أيضاً؟".

وأضاف شبانة قائلاً "حليم أحب زبيدة ثروت كما أحب شادية ونادية لطفي وغيرهما في أفلامه فقط، أي تمثيل في تمثيل ولم يحب واحدة منهن على أرض الواقع على الإطلاق"، موضحاً أن الوحيدة التي أحبها في الوسط الفني هي سعاد حسني ولكن لظروف ما لم يتزوجها.

هل عاتبت أسرة حليم الفنانة زبيدة ثروت؟ يقول شبانة "ولماذا نعاتبها؟ اعتادت أسرة حليم على الشائعات في حياته وللأسف الشائعات لم تتوقف حتى بعد وفاته، ولم يعد بيده حتى الدفاع عن نفسه وهو بين يدي الله".

وأكمل شبانة قائلاً إنه يعتب على الصحف التي سردت عناوين ومانشيتات عن تصريحات زبيدة ثروت من دون الرجوع إلى أفراد أسرته.

وكانت زبيدة ثروت قد سبق وقالت إنّ عبد الحليم حافظ أحبها بشدة وتقدم لخطوبتها لكن والدها رفض قائلاً "مش هتتجوزي مغنواتي"، كما قالت إنّ حليم أوصى بأن تدفن صورتها معه في مقبرته وهو ما نفاه أيضا شبانة.