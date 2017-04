مهرجانات الأرز: بدايتها مع إليسا ووائل وختامها مع نجوى

أعلن المهندس جوزيف جعجع رئيس المجلس السياحي في قضاء بشرّي عن احياء مهرجانات الارز الدولية برعاية معالي وزير السياحة الاستاذ ميشال فرعون والنائب ستريدا جعجع رئيسة "لجنة مهرجانات الارز الدولية"، نهار السبت الوقع فيه الأول من آب 2015 تزامنا" مع عيد الجيش اللبناني، مع كل ما للأرز ولهذا العيد من رمزية وطنية جامعة.

ومن المقرر أن تجمع السهرة الأولى في الأول من آب كل من إليسا ووائل كفوري ومالموسيقي ميشال فاضل. وفي الثاني من آب سيكون الجمهور على موعد مع الفنانة عبير نعمة والأب خليل رجمة من جوقة سيدة اللويزة.

وفي 7 آب ستكون سهرة مليئة بالضحك مع فريقي "ما في متلو" و من الآخر".

أما ختام المهرجان سيكون مع الفنانة نجوى كرم ويشاركها جوزيف عطية في الثامن من آب.

يذكر أنه تم اختيار شعار مهرجانات الارز الدولية ليكون:" لغة الروح "The language of The Spirit.