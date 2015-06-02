بالصور: الإطلالة الأولى لـ بروس جينر كامرأة

ظهر Bruce Jenner، زوج نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner السابق، على غلاف مجلة Vanity Fair لعدد شهر يونيو بشكله الجديد كامرأة للمرة الأولى تحت اسم " Caitlyn".

وارتدى Bruce ملابس نسائية مميزة وقصيرة كشفت عن عملية زراعة الصدر التي خضع لها حديثاً.

وفتح Bruce حساباً على موقع Twitter حمل اسم Caitlyn Jenner، وعلّق على صورته الأولى بعد التحوّل: "أنا سعيدة جداً بعد صراع طويل لكي أعيش حقيقتي"، كما كتب: "مرحباً بك يا كاتلين في العالم. لا أستطيع انتظار أن تتعرفوا إليها".

واللافت أن Bruce استطاع أن يجمع أكثر من مليون متابع في أقل من 4 ساعات، كما لاقى دعماً من أهم نجوم العالم.

وبعد ساعات قليلة من انتشار الصور، كتبت Kim Kardashian على "تويتر": " Caitlyn Jenner على غلاف Vanity Fair بعدسة Annie Leibovitz! كم هي جميلة! كوني سعيدة، كوني فخورة، عيشي حياتك بطريقتك".

أما ابنته Kendall Jenner فكتبت : "كوني حرة الآن يا عصفورتي الجميلة"، فيما كتبت khloe kardashian : "منحتنا هذه الحياة لأنك كنت قوياً بدرجة كافية لتعيشها! لا يمكن أن أشعر بفخر أكبر من هذا يا كاتلين".

يذكر أن Bruce Jenner أكد من خلال المجلة أنه تحرر الآن حيث قال : " Bruce كان دائماً يعيش هذه الكذبة. كل يوم لديه سر من الصباح حتى

المساء... Caitlyn ليس لديها أسرار، بمجرد أن يخرج غلاف Vanity Fair للعلن، سأصبح حرة".

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