للأمهات الجدد.. لبن السرسوب ينظف معدة الرضيع ويحميه من الأمراض

الأيام الأولى بعد الولادة هى الأكثر إرباكا للأم، وغالبا ما تجهل بعض المعلومات الأساسية عن صحة وليدها وطرق العناية به، وخاصة إذا كانت أما للمرة الأولى.

وقد أرسلت قارئة تقول إن ثديها لم يفرز لبنا فى الأيام التالية للولادة، وكان يفرز مادة صفراء، فهل من الضرورى إطعام الطفل تلك المادة، أم أنها قد تمثل خطورة على صحته، وهل تلك الكمية القليلة قادرة على إشباعه ؟

ويجيب عن أسئلتها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا: أن المادة البيضاء المائلة للصفرة، والتى يقوم الثدى بإفرازها فى الأيام الثلاثة التالية للولادة، تعد من العناصر الغذائية الضرورية للطفل فى تلك الفترة.

ويوضح أن هذه المادة والمعروفة بـ"السرسوب" تعمل كملين طبيعى لمعدة وأمعاء الطفل، وهى التى تساعده على تنظيف المعدة من البراز الذى تكون بها خلال فترة الحمل.

ومن الطبيعى أن تفرز تلك المادة بكمية ضئيلة للغاية لا تتجاوز الجرامات، فهدفها ليس إشباع الطفل وإنما تنقية جهازه الهضمى، وبالنسبة لقدرة تلك الكمية القليلة على إشباع الطفل، فيؤكد أبو النجا أن الطفل فى الثلاثة أيام الأولى لا يحتاج لطعام أكثر مما يفرزه ثدى الأم.

وفى اليوم الرابع يبدأ الثدى بالامتلاء بصورة مفاجئة، وذلك لأن الطفل يبدأ هو الأخر فى الشعور بالجوع والرغبة فى تناول المزيد من اللبن، بعد أن يكون قد تخلص من الفضلات المتكونة بأمعائه.