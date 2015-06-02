مباحث طما بسوهاج تضبط رشاش وبندقيتنان و110 طلقات و12 خزينة بحوزة عاطل

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز عقب ورود معلومات، أكدت صحتها التحريات من إلقاء القبض على عاطل بدائرة المركز لحيازة رشاش وبندقية آلية وأخرى خرطوش و110 طلقة و12 خزينة لسلاح آلى و3 حقائب لحفظ ونقل الذخائر.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر وذلك داخل مسكنه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد اسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقباء حسام غلاب ويحى حافظ ونادر جندية معاونو مباحث المركز عقب شن حملة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر من ضبط س ع س م 39 عاما عاطل بمسكنه وبحوزته رشاش متعدد وبندقية الية وبندقية خرطوش و100 طلقة آلية و10 طلقات خرطوش و12 خزينة لذات السلاح الثانى و3 حقائب مخصصة لحمل الذخائر .

وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة والذخائر وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.



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