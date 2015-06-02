للنساء.. 8 عادات تصيبك بالتجاعيد أهمها الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر

سنك الحقيقى ليس ذلك الرقم المدون ببطاقة هويتك، وأنما هو ما يظهر على وجهك وترسمه خطوط التجاعيد المنتشرة حوله.

وبالطبع فجميع النساء يرغبن فى إخفاء علامات تقدم السن والتجاعيد، وفى سبيل ذلك تسعى حواء لاتباع جميع السبل التى تقلل من تجاعيد الوجه والبشرة.

ولكن الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، تؤكد أن الحد والوقاية من انتشار تجاعيد البشرة يجب أن يبدأ فى فترة مبكرة، أى قبل بداية ظهورها، ولا يجب الانتظار إلى ان تبدأ ثم نبحث بعدها عن سبل إخفائها.

وتنبه هديل إلى أن هناك بعض العادات الخاطئة، التى تنتهجها النساء وتؤدى إلى التبكير بظهور تلك التجاعيد وأهمها:

>- إهمال استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس، فتلك الأشعة تعد من أهم الأسباب التى تعجل بشيخوخة البشرة.

>- تناول كميات قليلة من الماء على مدار اليوم، وهو ما يؤدى إلى تعرض البشرة للجفاف وفقدانها الرطوبة.

>- الإسراف فى التدخين بنوعيه السلبى والإيجابى.

>- إهمال ترطيب البشرة بالكريمات المرطبة.

>- الانتظار لبدء ظهور التجاعيد حتى نبدأ بعدها فى استخدام الكريمات الخاصة بعلامات تقدم السن، والأفضل أن تستخدم تلك الكريمات بشكل مبكر، ومن سن الثلاثين، للوقاية من ظهور التجاعيد وتخفيف حدتها.

>- عدم الحصول على القسط الكافى من النوم.

>- البقاء لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر.

>- عدم الاهتمام بنوعية الطعام، وإهمال الحصول على الحصة الضرورية من الخضروات والفواكه يوميا.