"رئيس تنظيم الأسرة" تحذر النساء من الحمل قبل مرور 3 سنوات من الولادة

حذرت الدكتورة آمال زكى رئيس الإدارة المركزية لخدمات وسائل تنظيم الأسرة، النساء من الحمل قبل مرور 3 سنوات من الولادة، موضحة ضرورة ترك فترة راحة بين الحمل، والذى يليه من 3-5 سنوات، مضيفة أن تنظيم الأسرة ممارسة صحية، هدفها تنظيم عملية الإنجاب، ومن ثم الحفاظ على صحة المرأة، وصحة أطفالها، وباقى أسرتها.

وأضافت الدكتورة آمال زكى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الحمل المتكرر يشكل خطراً على صحة الأم، وأن بدوره ينعكس على صحة أبنائها، وعلى رفاهية الأسرة ككل؛ حيث تتأثر قدرتها على تربية أبنائها وتنشئتهم بطريقة صحيحة.

وأضافت الدكتورة آمال زكى، أن وسائل تنظيم الأسرة الآمنة متوافرة بجميع وحدات تقديم الخدمة، التابعة لوزارة الصحة والسكان وبأسعار زهيدة فى متناول الجميع. لافتة إلى أنه ليس لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة مخاطر حقيقية، و لكن الخطر المؤكد يكمن فى الحمل المتكرر، الذى تتكرر معه مخاطر تعرض المرأة للنزيف بعد الولادة، أو تعرضها لحمى النفاس، أو لفقر الدم، والأنيميا.

-7 ملايين وسيلة منع حمل استخدمها المصريون خلال عام 2014.. مليون و504 آلاف "حباية" منع حمل.. و266 ألف واق ذكرى.. 4 ملايين و578 ألف لولب.. و9 آلاف قرص فوار.. ومليون و280 ألف حقنة.. و847 ألف كبسولة

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