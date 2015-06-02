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بلاغ يتهم «شاكيرا» لتحريضها على الفسق

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بلاغ يتهم «شاكيرا» لتحريضها على الفسق بلاغ يتهم «شاكيرا» لتحريضها على الفسق

المطربة المصرية “شاكيرا”

تقدم المحامي محمد النمر، ببلاغ إلى النائب العام هشام بركات، يطالب فيه بالتحقيق مع المطربة المصرية “شاكيرا”، لقيامها بتصوير كليب يحمل اسم “الكمون”، تقدم فيه حركات جنسية وإباحية صريحة، تحث وتحرض فيه على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع المصري.

واستند “النمر” في بلاغه، لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من قانون مكافحة الدعارة، الذي ينص على كل من أعلن عن طريق الإعلان، دعوى تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

كما تضمنت أوراق البلاغ، أن النمر سبق وتقدم ببلاغ قيد برقم 93 لسنة 2015، عرائض العجوزة، ضد من يطلقون على أنفسهم فنانات، وذلك لارتكابهم جرائم تحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة المعاقب عليها قانونا، لتشكيلها خطرًا على المجتمع المصري، بعد أن أصبح الانفلات الأخلاقي، متمثلا في العري والإباحية في المسلسلات والأفلام.

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