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ناشطتان من "فيمن" تتعريان داخل أحد أقدم المساجد فى الرباط

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ناشطتان من "فيمن" تتعريان داخل أحد أقدم المساجد فى الرباط ناشطتان من "فيمن" تتعريان داخل أحد أقدم المساجد فى الرباط
تعرت ناشطتان من حركة "فيمن" صباح الثلاثاء داخل صومعة مسجد حسان التاريخية فى الرباط حيث ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثانى، احتجاجا على أوضاع المثليين فى المغرب.

ودخلت الناشطتان فى وقت مبكر إلى ساحة المسجد التاريخى وأقدمتا فى أقل من نصف دقيقة، على نزع ملابسهما العلوية كاملة فظهرت على صدريهما عبارة "ان غاى وى تراست" كما قامتا بتقبيل بعضهما.

وصومعة حسان من أبرز المبانى التاريخية فى العاصمة المغربية شيدت بين 1197 و1198، وأدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمى فى يوليو 1995.

وداخل باحة المسجد التى لم يكتمل بناؤها لكن تقام فيها صلاة الجمعة، ضريح يضم الملك الراحل الحسن الثانى، ووالده السلطان محمد الخامس.

وقالت احدى الناشطات المقربات من حركة "فيمن" لفرانس برسر مشترطة عدم ذكر اسمها أن "الحدث تم التحضير له منذ الصيف الماضى وانتظرت ناشطات فيمن اللحظة المناسبة للقيام بالخطوة احتجاجا على أوضاع المثليين فى المغرب والعالم الإسلامي".

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