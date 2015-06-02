أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حاراً وشديد الحرارة نهارا خاصة على المناطق الداخلية وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على السواحل الغربية وقد يتشكل بعض الضباب هناك.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 -  30  /كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 40 كم/ساعة على اليابس خلال الفترة الصباحية.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 21 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة ودقيقتين مساء.

                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    46      30               85       15.
> دبي                        45     32               80       15 .
> الشارقة                   46     30                80       15.
> عجمان                    46    30                75       10.
> أم القيوين                46     29                75       10 .
> رأس الخيمة              47    28                75       10 .
> الفجيرة                   43    33                 80       20.
> العين                     47     31                70       10 .
> ليوا                       47     29               85        15 .
> الرويس                  43     28               90        15 .
> السلع                    42     28                90       20.
> دلما                      40     32                85       35 .
> طنب الصغرى          39      31                85      35 .
> طنب الكبرى            39      31               85       35 .
> أبوموسى               39      31                85       35.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية