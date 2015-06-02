الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حاراً وشديد الحرارة نهارا خاصة على المناطق الداخلية وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على السواحل الغربية وقد يتشكل بعض الضباب هناك.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 /كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 40 كم/ساعة على اليابس خلال الفترة الصباحية.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 21 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة ودقيقتين مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 46 30 85 15.

> دبي 45 32 80 15 .

> الشارقة 46 30 80 15.

> عجمان 46 30 75 10.

> أم القيوين 46 29 75 10 .

> رأس الخيمة 47 28 75 10 .

> الفجيرة 43 33 80 20.

> العين 47 31 70 10 .

> ليوا 47 29 85 15 .

> الرويس 43 28 90 15 .

> السلع 42 28 90 20.

> دلما 40 32 85 35 .

> طنب الصغرى 39 31 85 35 .

> طنب الكبرى 39 31 85 35 .

> أبوموسى 39 31 85 35.

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