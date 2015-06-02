كريم CC لجمال طبيعي من Giorgio Armani Beauty

Luminessence CC، عبارة عن كريم جديد لمكافحة علامات التعب للبشرات الشاحبة. عناية مبتكرة من الجيل الجديد تعمل على ترطيب وحماية وتسوية البشرة ومكافحة علامات تقدّمها بالعمر وإنقاص شوائبها وإخفاء عيوبها، بينما تجدد إشراقتها وتمنحها توهجاً مفعماً بالحيوية في خطوة واحدة. تحالف متكامل بين العناية بالبشرة والتجميل والضياء، فيعزز جمال البشرة ويزوّدها بكل فوائد النوم الترميمية.

يُمثل Luminessence CC الكل في مستحضر واحد يقوم بإنعاش حيوية البشرة المُتعبة بينما ينسجم لونه بتناغم رائع مع جميع ألوان البشرات.

بشرة بجمال طبيعي حتى وإن لم تحظَ بقسط وافر من النوم

يعمل كريم CC الجديد (الذي يتأقلم لونه مع البشرة) منGiorgio Armani Beauty ، على تلبية احتياجات البشرة المُجهدة، فيجعلها أجمل ويمنحها إشراقة رائعة من خلال طبقة شفافة للغاية تتميز بألوان وردية متناغمة مع البشرة.

كريم نهاري جديد – يجمع بين الخصائص التجميلية والعناية بالبشرة معاً - فيرطب البشرة ويُنقص شوائبها ويُخفي عيوبها مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، لتشع إشراقاً وتتألق بسلاسة ولون متجانس.

ينحّل كريم Luminessence CC على البشرة حال تطبيقه بفضل خفة مركبه وروعته. فيطوّقها بشفافية لونية مرطبة بلا لمعة، سرعان ما تنسى البشرة وجودها. طبقة غير محسوسة ينسجم لونها بروعة مع لون البشرة.

مركّب سائل سلس وغير دهني، تمتصه البشرة بسهولة كبيرة ليغمرها بالإحساس الرائع لملمس البشرة الطبيعي. فتتوهج على الفور بإشراقة متجددة وملحوظة. تغطية شفافة تماماً. يوفر قوام تركيبته المبتكرة تجربة حسية فاتنة.

يتمتع كريم Luminessence CC بلمسة منعشة بفضل احتوائه على مستخلص المنثول (النعناع)، فتتجدد حيوية البشرة وترتاح تقاسيم الوجه بوضوح. تركيبة مُجددة للحيوية ذات عبق زهري نضر ومنعش، وهو العبير الذي يُميّز مجموعة مستحضرات Luminessence.

يتوفر كريم Luminessence CC في عبوة أنبوبية أنيقة تتألق بلون بني ذهبي، بينما تتميز بحجم عملي جداً يُتيح استخدامها في أيّ مكان.

تركيبة تقضي على علامات الإجهاد

يُعتبر كريم Luminessence CC عناية بالبشرة مُدمجة بمزايا أخرى تم تطويرها على أساس ثلاثة مبادئ:

- العناية بالبشرة: تستعيد البشرة حيويتها وتصبح أجمل شيئاً فشيئاً.

تعمل عناصر العناية على تصحيح وتحسين المظهر العام للبشرة مع الاستخدام المتكرر.

سرها؟ عناصر منشّطة ومضادات أكسدة ومركّب لمكافحة التجاعيد: خلاصة نبتة البان+ فيتامين E + أدينوزين. تتجدد حيوية البشرة وتبدو مرتاحة.

يوفر عنصر الوقاية من الشمس SPF 35 ، حماية يومية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

- التجميل: ألوان متكيّفة مع لون البشرة، فتضفي عليها توقداً متوهجاً بحيوية، وذلك بفضل وجود مواد لونية وردية ساطعة. فتكون النتيجة توهجاً صحياً وتغطية شفافة تماماً.

جمال طبيعي تماماً بلمسة متوهجة تُميّز Armani.

- الإشراق: قوة الضياء من Giorgio Armani. جسيمات بلورية نقية عاكسة لسائل ضوئي يعزز كثافة التوهج المشرق. يطوّق الوجه هالة ساطعة تضيء البشرة.

أداء تدريجي. فعالية طويلة المدى.

لدى تطبيقه للمرة الأولى، تنعم البشرة بالراحة. بعد سبعة أيام، تحظى البشرة بمزايا مضيئة تُحسّن من إشراقتها لتتألق بتوهج مفعم بالحيوية بصورة ملحوظة. بعد 28 يوماً، تتحسن خصائص البشرة، وتضيق مساماتها الواسعة ويتم إصلاح شوائبها.