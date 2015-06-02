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مدير مستشفى أجا المركزي لـONA: أنا بطبق قانون العمل

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مدير مستشفى أجا المركزي لـONA: أنا بطبق قانون العمل مدير مستشفى أجا المركزي لـONA: أنا بطبق قانون العمل

أكد الدكتور عبد النبى إبراهيم الغنيمي مدير مستشفى أجا المركزي، في تصريحات خاصة ONA  أنه يطبق قانون العمل، فمن الطبيعي أن من يتأخر عن مواعيد العمل الرسمية يمنع من التوقيع فى دفتر الحضور.

فيما نفى عبد النبى أعداد الممرضات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع قائلاُ : يجب على الصحفيين تحري الدقة في الأعداد المكتوبة في عدد الممرضات التي تم منعهن 13 ممرضه وليس 56.

يذكر أن الممرضات قد حرروا محضررقم 3942 إدارى أجا لسنة 2015 ضد الدكتور عبد النبى إبراهيم الغنيمى مدير المستشفى لمنعهن من الحضور على حد قولهم.

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