بالفيديو..احتفال شعبى فى برلين بزيارة السيسى بإطلالة إخبارية مع نبيلة مجدى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

السيسى يلتقى القادة الأفارقة المشاركين فى مراسم تنصيب عمر البشير

توافد أعداد كبيرة من المصريين على برلين للترحيب بالرئيس السيسى

الجنايات تمد أجل النطق بالحكم على مرسى بقضيتى التخابر والهروب لـ16 يونيو

محمد صلاح لاعب الموسم فى فيورنتينا

ردود أفعال مبهرة للحيوانات البرية لمشاهدة نفسها لأول مرة فى المرآة