مقتل عامل وإصابة 3 آخرين برصاص مجهولين بسيناء

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء ظهر اليوم، عن وصول قتيل و3 مصابين لمستشفى العريش العام من العاملين بمصنع للأسمنت فى منطقة بغداد بوسط سيناء.

وقال المصدر، إن القتيل "هشام .ر.ع"، 26 سنة، مصاب بطلق نارى بالرقبة، والمصابين "عادل .ع.ع"، 24 سنة، بطلق بالقدم اليمنى، و "محمود س.م"، 31 سنة، بطلق نارى بالكتف الأيمن، و"خالد .غ.ص"، 30 سنة، بكسر بالقدم اليمنى وجرح متهتك .

وقالت مصادر مطلعة، إن الواقعة بدأت بسقوط جسم على عامل وخلال قيام العامل بإجلاء المصاب ونقله للمستشفى وأثناء سيرهم أطلق عليهم مجهولون النار.

وتجمع عدد من العمال أمام مستشفى العريش العام وسط حالة من الغضب .