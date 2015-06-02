مصادر: النيابة العسكرية تتولى التحقيق مع المتهمين بـ"خلية أبناء الشاطر"

كشفت مصادر مطلعة بأن النيابة العسكرية، ستتولى التحقيق مع المتهمين بإنشاء الخلية الإرهابية، التى تم الإعلان عنها باسم "خلية أبناء الشاطر"، وكشفت عنها الأجهزة الأمنية .

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن النيابة العسكرية، ستتسلم أوراق اتهام 314 متهما بإنشاء هذه الخلية، وأن القضاء العسكرى سيتولى التحقيق مع المتهمين، بتهمة تهديد مؤسسات الدولة، واختراق 4 مواقع إلكترونية خاصة بوزارات هامة بالدولة، وحصلت على معلومات هامة وأرسلتها إلى التنظيم الدولى الإرهابى فى الخارج، واختراق صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لحوالى 20 قاضيا، وتحديد مواقعهم ومحاولة استهدافهم، مؤكدة أن قطر وتركيا مولتا تلك الخلايا بالدعم المادى والأجهزة .

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية كشفت قيام نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الإخوان، بدعم المتهمين، وأن الجهات تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بالقضية، قبل الإعلان عن كشفها، مؤكدة أن الخلية تكونت من 314 متهما، قاموا بتلك الجرائم .

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، بالكشف عن خلية إرهابية، تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة وذلك بتكليفات من قياداتها بالخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية.

وقال بيان أمنى إن الخلية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسلتها إلى قيادات التنظيم الدولى خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلا عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد بالإضافة إلى اختيار عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات فى مجال الحاسب الآلى وعمليات الاختراق الإلكترونى لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق لبعض الصفحات الخاصة لشخصيات هامة وضباط شرطة والقوات المسلحة الرسمية لعدد من الوزارات للحصول على معلومات وبثها كمحاولة لزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة وتعطيل العمل فى بعض منشأتها الحيوية ومشروعاتها الكبرى القومية لعرقلة خارطة المستقبل مع توفير الدعم اللازم للخلية فى كافة احتياجتها فنياً ومادياً ولوجستياً من جهات خارجية أجنبية.

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