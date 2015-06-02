ضبط خلية إخوانية تحرض على عصيان مدنى بجامعة 6 أكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط خلية إخوانية مكونة من 6 أشخاص بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة بعد رصدهم يقومون بالتخطيط لأعمال عنف وشغب داخل جامعة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش قطاع أكتوبر، أن المتهمين المضبوطين كانوا يدعون لعصيان مدنى داخل الجامعة، وتحريض الطلاب على مقاطعة الامتحانات.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهم عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة وبعض الشعارات المناهضة للدولة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، والذى أمر بإحالتهم للنيابة المختصة للتحقيق.