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بالفيديو.. لحظة وصول السيسى إلى البرلمان السودانى لحضور مراسم تنصيب البشير

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حضر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى مراسم تنصيب الرئيس السودانى عمر البشير، لولاية جديدة داخل المجلس الوطنى السودانى "البرلمان"، الذى شهد حضورًا رفيع المستوى من الرؤساء العرب والأفارقة.
>السيسى لحظة وصوله البرلمان السودانى -اليوم السابع -6 -2015
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السيسى لحظة وصوله البرلمان السودانى


>ووصل الرئيس السيسى إلى مطار الخرطوم الدولى فى الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السودان، العاشرة بتوقيت القاهرة، وكان فى استقباله الفريق أول حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأسامة شلتوت سفير لدى الخرطوم.

ورافق السيسى خلال الزيارة وزير الخارجية سامح شكرى واللواء خالد فوزى رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
>الوفود الأفريقية تتوافد إلى البرلمان -اليوم السابع -6 -2015
>

الوفود الأفريقية تتوافد إلى البرلمان


>وأعرب الرئيس السيسى عن خالص تمنياته للرئيس السودانى عمر البشير بالنجاح والتوفيق فى قيادة السودان، وتحقيق آمال وطموحات شعبه الشقيق فى التنمية والتقدم.. كما أكد عزم مصر الكامل على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين ليشهد آفاقاً جديدة وغير مسبوقة خلال الفترة القادمة.
>السيسى يتوسط الوفود الأفريقية -اليوم السابع -6 -2015
>

السيسى يتوسط الوفود الأفريقية


>وأكد الرئيس السيسى استعداد مصر الكامل لتقديم كل أشكال الدعم للسودان من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنميـة والاستقـرار وليعـم السلام فى كل ربوع السودان، مشيداً بالتقدم المحرز على مسار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لاسيما الخطوات الهامة التى تم إنجازها مؤخراً بافتتـاح عدد من المعابر الحدودية، والزيارات المتبادلة الناجحة على مستوى القمة والمستويات الوزارية والفنية، والاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسى الدولتين.

السيسى فى البرلمان السودانى لحضور تنصيب البشير -اليوم السابع -6 -2015
>

السيسى فى البرلمان السودانى لحضور تنصيب البشير

البرلمان -اليوم السابع -6 -2015
>

البرلمان

السيسى لحظة وصوله -اليوم السابع -6 -2015
>

السيسى لحظة وصوله

السيسى يحضر مراسم تنصيب البشير لولاية جديدة -اليوم السابع -6 -2015
>

السيسى يحضر مراسم تنصيب البشير لولاية جديدة

السيسى -اليوم السابع -6 -2015
>

السيسى

السيسى فى السودان -اليوم السابع -6 -2015
>

السيسى فى السودان

البرلمان السودانى -اليوم السابع -6 -2015
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البرلمان السودانى


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مصر 365

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