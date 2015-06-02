بالصور.. الوفد الشعبى يصل مطار برلين.. وإعلانات "نيو إيجيبت" تزين ألمانيا

رصدت كاميرا "اليوم السابع" وصول الوفد الشعبى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث تواجد عدد من الفنانين والإعلاميين المشاركين فى الوفد من بينهم الفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد، والإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساءً، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، وأسماء مصطفى محررة الرئاسة بـ"اليوم السابع".

كما رصد "اليوم السابع" لافتات للحملة الدعائية "نيو إيجيبت " والتى زينت شوارع العاصمة الألمانية برلين خلال الزيارة، والتى لفتت الأنظار أمام مطار برلين الدولى.



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جانب من الوفد



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الفنان أحمد بدير



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الفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد



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الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"



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الإعلامى وائل الإبراشى



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أحد أعضاء الوفد