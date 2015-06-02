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بالصور.. الوفد الشعبى يصل مطار برلين.. وإعلانات "نيو إيجيبت" تزين ألمانيا

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" وصول الوفد الشعبى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث تواجد عدد من الفنانين والإعلاميين المشاركين فى الوفد من بينهم الفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد، والإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج العاشرة مساءً، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، وأسماء مصطفى محررة الرئاسة بـ"اليوم السابع".

كما رصد "اليوم السابع" لافتات للحملة الدعائية "نيو إيجيبت " والتى زينت شوارع العاصمة الألمانية برلين خلال الزيارة، والتى لفتت الأنظار أمام مطار برلين الدولى.

اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الوفد

اليوم السابع -6 -2015
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الفنان أحمد بدير

اليوم السابع -6 -2015
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الفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد

اليوم السابع -6 -2015
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الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"

اليوم السابع -6 -2015
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الإعلامى وائل الإبراشى

اليوم السابع -6 -2015
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أحد أعضاء الوفد

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